Фанаты Йовила – в адрес Моуринью: Ты просто дер*мо Гвардиолы

Болельщики Йовила затравили наставника Ман Юнайтед Жозе Моуринью в кубковом матче.

В матче четвертого раунда Кубка Англии Йовил на домашнем стадионе с разгромом проиграл Манчестер Юнайтед (0:4).

Как сообщает журналист The Independent Мигель Делэйни, по ходу встречи фанаты хозяев издевались над главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

"Ты просто дер*мо Гвардиолы", – цитирует журналист фанатов Йовила.

Yeovil fans: "You're just a shit Guardiola." — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) 26 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью останется в Манчестер Юнайтед до 2020 года.

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