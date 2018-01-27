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Фанаты Йовила – в адрес Моуринью: Ты просто дер*мо Гвардиолы

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Болельщики Йовила затравили наставника Ман Юнайтед Жозе Моуринью в кубковом матче.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

В матче четвертого раунда Кубка Англии Йовил на домашнем стадионе с разгромом проиграл Манчестер Юнайтед (0:4).

Как сообщает журналист The Independent Мигель Делэйни, по ходу встречи фанаты хозяев издевались над главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

"Ты просто дер*мо Гвардиолы", – цитирует журналист фанатов Йовила.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью останется в Манчестер Юнайтед до 2020 года.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью, Хосеп Гвардиола
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Blackdzhack    27.01.2018, 13:08
Оценка:  0
Blackdzhack
А сами фанаты чьё дерьмо?
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