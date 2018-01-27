Фанаты Йовила – в адрес Моуринью: Ты просто дер*мо Гвардиолы
Болельщики Йовила затравили наставника Ман Юнайтед Жозе Моуринью в кубковом матче.
В матче четвертого раунда Кубка Англии Йовил на домашнем стадионе с разгромом проиграл Манчестер Юнайтед (0:4).
Как сообщает журналист The Independent Мигель Делэйни, по ходу встречи фанаты хозяев издевались над главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью.
"Ты просто дер*мо Гвардиолы", – цитирует журналист фанатов Йовила.
Yeovil fans: "You're just a shit Guardiola."— Miguel Delaney (@MiguelDelaney) 26 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью останется в Манчестер Юнайтед до 2020 года.
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