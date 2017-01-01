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Экс-игрок Ливерпуля оригинальным способом завершил карьеру

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Альберт Риера завершил профессиональную карьеру футболиста в 35 лет.
Альберт Риера
Альберт Риера
instagram.com/11riera11

Бывший полузащитник Ливерпуля Альберт Риера объявил о завершении карьеры.

"Сейчас самое время попрощаться с футболом. Спасибо клубам и болельщикам, которые с 2001 года вместе со мной двигались по этому пути. Я горжусь этим и благодарю их за то, что они были со мной все это время.

Теперь пришло время для новых открытий. Жду следующего шага", – написал Риера в Twiiter под фото, на котором футболист оригинально подошел к выражению "повесить бутсы на гвоздь".

Отметим, что испанец за свою карьеру успел поиграть во многих клубах, среди которых выделяются Ливерпуль, Манчестер Сити, Олимпиакос и Галатасарай. В составе греческого и турецкого клубов защитник завоевывал чемпионские звания.

Ранее сообщалось, что легендарный бразилец Роналдиньо официально завершил карьеру.

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Теги: футбол, завершение карьеры, дерево, фото, вне игры
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