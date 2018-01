Экс-игрок Ливерпуля оригинальным способом завершил карьеру

Бывший полузащитник Ливерпуля Альберт Риера объявил о завершении карьеры.

"Сейчас самое время попрощаться с футболом. Спасибо клубам и болельщикам, которые с 2001 года вместе со мной двигались по этому пути. Я горжусь этим и благодарю их за то, что они были со мной все это время.

Теперь пришло время для новых открытий. Жду следующего шага", – написал Риера в Twiiter под фото, на котором футболист оригинально подошел к выражению "повесить бутсы на гвоздь".

Right time to say BYE as a player. Thanks to the clubs and supporters that have been along this way with me from 2001 till today. Proud and thankful for the way we have been together during 17 years.

Now time to look forward and impatient for my new step!#thanks #football pic.twitter.com/hSX1wwa3ms