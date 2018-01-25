Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Неймар намеренно портит отношения с одноклубниками ради перехода в Реал – СМИ

Комментариев: 1
Форвард ПСЖ готов на понижение зарплаты ради трансфера в мадридский клуб.
Неймар готов на понижение зарплаты ради перехода в Реал
Неймар готов на понижение зарплаты ради перехода в Реал
Getty Images

Звездный нападающий ПСЖ Неймар хочет перейти в мадридский Реал уже летом. Ради этого бразилец готов пойти на понижение зарплаты, чтобы не выделяться в зарплатной ведомости мадридцев, утверждает AS.

Издание считает, что форвард намеренно портит отношения с одноклубниками и фанатами, чтобы руководство ПСЖ отпустило его в "королевский клуб".

Отмечается, что во время матча чемпионата Франции против Дижона он специально отнял у Эдинсона Кавани право пробить пенальти и был освистан зрителями, а затем покинул поле быстрее всех, пока игроки парижан благодарили болельщиков.

Ранее сообщалось, что Неймар может бойкотировать следующий матч ПСЖ из-за обиды на фанатов.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Неймар, ПСЖ, Реал Мадрид, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  25.01.2018, 00:04
Оценка:  0
гость
Надо обоссать этого чмыря позорного!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь