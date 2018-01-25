Неймар намеренно портит отношения с одноклубниками ради перехода в Реал – СМИ
Звездный нападающий ПСЖ Неймар хочет перейти в мадридский Реал уже летом. Ради этого бразилец готов пойти на понижение зарплаты, чтобы не выделяться в зарплатной ведомости мадридцев, утверждает AS.
Издание считает, что форвард намеренно портит отношения с одноклубниками и фанатами, чтобы руководство ПСЖ отпустило его в "королевский клуб".
Отмечается, что во время матча чемпионата Франции против Дижона он специально отнял у Эдинсона Кавани право пробить пенальти и был освистан зрителями, а затем покинул поле быстрее всех, пока игроки парижан благодарили болельщиков.
Ранее сообщалось, что Неймар может бойкотировать следующий матч ПСЖ из-за обиды на фанатов.
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