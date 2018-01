У игроков из Австралии отклеились номера на футболках во время матча

Австралийский Брисбен Роар проиграл филиппинскому Сиризу со счетом 3:2 в матче квалификации азиатской Лиги чемпионов.

Читай также: Шотландский клуб потроллил МЮ, опубликовав пародию на презентацию Санчеса

Во время встречи произошел необычный инцидент. У нескольких футболистов из Австралии отклеились игровые номера на футболках. Игроки воспользовались своими запасными майками, однако у полузащитника Эрика Ботеака, выступающего под номером 22, не оказалось еще одного комплекта игровой формы.

Читай также: Курьезная ошибка: Эвертон продавал футболки с изображением фанатов Ливерпуля

Первоначально футболист хотел надеть майку с номером 30, однако это запрещено регламентом соревнований. Тогда Ботеак использовал запасную футболку Ивана Франьича с 77-м номером и при помощи скотча превратил две семерки в двойки.

Сам Франьич доиграл матч в майке, на которой частично отклеилась вторая семерка.

The Brisbane Roar were shockingly knocked out of the 2018 AFC Champions League by a team from the Philippines in the prelims while the numbers on their shirts (a) fell off, (b) didn't match their shorts, and (c) had to be taped over bc of both.



So bad they released a statement. pic.twitter.com/i4MEvFnQqT