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У игроков из Австралии отклеились номера на футболках во время матча

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Курьезный случай произошел с игроками австралийского Брисбена во время матча квалификации азиатской Лиги чемпионов.
У игроков австралийского Брисбена отклеились номера на футболках
У игроков австралийского Брисбена отклеились номера на футболках
twitter.com/BeWarmers

Австралийский Брисбен Роар проиграл филиппинскому Сиризу со счетом 3:2 в матче квалификации азиатской Лиги чемпионов.

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Во время встречи произошел необычный инцидент. У нескольких футболистов из Австралии отклеились игровые номера на футболках. Игроки воспользовались своими запасными майками, однако у полузащитника Эрика Ботеака, выступающего под номером 22, не оказалось еще одного комплекта игровой формы.

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Первоначально футболист хотел надеть майку с номером 30, однако это запрещено регламентом соревнований. Тогда Ботеак использовал запасную футболку Ивана Франьича с 77-м номером и при помощи скотча превратил две семерки в двойки.

Сам Франьич доиграл матч в майке, на которой частично отклеилась вторая семерка.

Ранее сообщалось, что игроки южноамериканского клуба отпраздновали гол, забравшись в автомобиль спонсора, который стоял за пределами поля.

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Теги: Брисбен, азиатская Лига чемпионов, футбол, прикол
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