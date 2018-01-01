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Игрок Барселоны продолжит карьеру в Интере

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Рафинья Алькантара будет выступать за миланский клуб.
Рафинья Алькантара
Рафинья Алькантара
inter.it

Полузащитник каталонской Барселоны Рафинья Алькантара будет выступать за Интер на правах аренды, сообщает официальный сайт миланского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона. При этом, Интер сможет выкупить 24-летнего хавбека у Барселоны – в контракте прописана клаусула в размере 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Алькантара не появлялся на футбольном поле. 

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны продлил контракт.

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Теги: Рафинья Алькантара, Барселона, Интер, аренда, футбол
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