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Известная фристайлерша показала, как можно весело проводить время в транспорте

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Лиза Зимуш продемонстрировала свои умения в парижском метро.
Лиза Зимуш
Лиза Зимуш
instagram.com/lisafreestyle

Звезда футбольного фристайла Лиза Зимуш поделилась новым видео на странице в соцсети Instagram.

Зимуш показала, как производила футбольные трюки прямо посреди вагона метро в Париже.

"Вот так я пользуюсь общественным транспортом", – подписала видео Лиза.

Ранее эта же девушка преподнесла урок фристайла именитому голкиперу Джанлуиджи Буффону.

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Теги: футбол, вне игры, видео, фристайл, метро
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