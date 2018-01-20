Известная фристайлерша показала, как можно весело проводить время в транспорте
Лиза Зимуш продемонстрировала свои умения в парижском метро.
Звезда футбольного фристайла Лиза Зимуш поделилась новым видео на странице в соцсети Instagram.
Зимуш показала, как производила футбольные трюки прямо посреди вагона метро в Париже.
"Вот так я пользуюсь общественным транспортом", – подписала видео Лиза.
Ранее эта же девушка преподнесла урок фристайла именитому голкиперу Джанлуиджи Буффону.
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