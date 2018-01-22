Реал купит Салаха летом – источник

Египтянин хочет улучшать свою игру.

Президент Египетской футбольной ассоциации (EFA) Або Рида выразил уверенность в том, что летом этого года Реал постарается подписать нападающего Ливерпуля Мохамеда Салаха.

Рида заявил, что форвард должен согласиться на переход в “королевский клуб“, поскольку этот трансфер “станет прорывом для футбола в Египте“, сообщает Daily Mail.

В текущем сезоне 25-летний форвард на клубном уровне провел 30 матчей в двух турнирах, забив 24 гола и 9 раз ассистировав партнерам.

Ранее сообщалось, что Реал готов отдать Роналду с доплатой, чтобы получить Неймара.

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