Санчес стал игроком Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед завершил трансфер Алексиса Санчеса, сообщает официальный сайт “красных дьяволов“.

“Несказанно рад присоединиться к самому большому клубу в мире. Я провел три с половиной прекрасных года в Арсенале, и у меня останутся невероятные воспоминания о клубе и их поклонниках. Возможность сыграть на Олд Траффорд, этом историческом стадионе, и работать с Жозе Моуриньо – это то, от чего чего я не мог отказаться“, – сказал чилиец.

🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4