Санчес стал игроком Манчестер Юнайтед

МЮ объявил о переходе Алексиса Санчеса из Арсенала.

Манчестер Юнайтед завершил трансфер Алексиса Санчеса, сообщает официальный сайт “красных дьяволов“.

“Несказанно рад присоединиться к самому большому клубу в мире. Я провел три с половиной прекрасных года в Арсенале, и у меня останутся невероятные воспоминания о клубе и их поклонниках. Возможность сыграть на Олд Траффорд, этом историческом стадионе, и работать с Жозе Моуриньо – это то, от чего чего я не мог отказаться“, – сказал чилиец.

В обратном направлении отправился Генрих Мхитарян, который выступал в составе МЮ с 2016 года.

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