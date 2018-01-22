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Санчес стал игроком Манчестер Юнайтед

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МЮ объявил о переходе Алексиса Санчеса из Арсенала.
Алексис Санчес – игрок МЮ
Алексис Санчес – игрок МЮ
manutd.com

Манчестер Юнайтед завершил трансфер Алексиса Санчеса, сообщает официальный сайт “красных дьяволов“.

“Несказанно рад присоединиться к самому большому клубу в мире. Я провел три с половиной прекрасных года в Арсенале, и у меня останутся невероятные воспоминания о клубе и их поклонниках. Возможность сыграть на Олд Траффорд, этом историческом стадионе, и работать с Жозе Моуриньо – это то, от чего чего я не мог отказаться“, – сказал чилиец.

В обратном направлении отправился Генрих Мхитарян, который выступал в составе МЮ с 2016 года.

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Теги: футбол, Алексис Санчес, трансфер, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, Арсенал
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