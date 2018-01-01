Официально: Мхитарян – игрок Арсенала

Арсенал объявил о переходе армянского полузащитника.

Бывший игрок донецкого Шахтера Генрих Мхитарян продолжит карьеру в лондонском Арсенале. О переходе армянского футболиста из Манчестеh Юнайтед сообщает официальный сайт лондонского клуба.

В обратном направлении в качестве сделке последовал Алексис Санчес, перебравшийся в Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне на счету Мхитаряна 15 матчей в АПЛ, в которых он забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

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