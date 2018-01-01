Официально: Мхитарян – игрок Арсенала
Арсенал объявил о переходе армянского полузащитника.
Бывший игрок донецкого Шахтера Генрих Мхитарян продолжит карьеру в лондонском Арсенале. О переходе армянского футболиста из Манчестеh Юнайтед сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Love that, @HenrikhMkh - we're delighted to have you here 🔴 pic.twitter.com/PDABMfhsNx— Arsenal FC (@Arsenal) 22 января 2018 г.
В обратном направлении в качестве сделке последовал Алексис Санчес, перебравшийся в Манчестер Юнайтед.
В текущем сезоне на счету Мхитаряна 15 матчей в АПЛ, в которых он забил 1 гол и сделал 5 ассистов.
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