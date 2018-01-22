Переговоры ведутся отдельно с федерациями и организациями футбольных фанатов.

Украина ведет переговоры о бойкоте ЧМ-2018 по футболу в России rsport.ria.ru

Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота или проведения протестов против Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году в России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с различными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать различные политические вопросы: бойкотируя этот чемпионат, четко выражая свою позицию во время пребывания в России", – сказал украинский министр.

Климкин отметил, что переговоры ведутся отдельно с федерациями и организациями футбольных фанатов.

Ранее сообщалось, что сборная России планировала использовать допинг во время ЧМ-2018.

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