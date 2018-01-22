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Украина ведет переговоры о бойкоте ЧМ-2018 по футболу в России

Комментариев: 7
Переговоры ведутся отдельно с федерациями и организациями футбольных фанатов.
Украина ведет переговоры о бойкоте ЧМ-2018 по футболу в России
Украина ведет переговоры о бойкоте ЧМ-2018 по футболу в России
rsport.ria.ru

Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота или проведения протестов против Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году в России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с различными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать различные политические вопросы: бойкотируя этот чемпионат, четко выражая свою позицию во время пребывания в России", – сказал украинский министр.

Климкин отметил, что переговоры ведутся отдельно с федерациями и организациями футбольных фанатов.

Ранее сообщалось, что сборная России планировала использовать допинг во время ЧМ-2018.

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Теги: Павел Климкин, Украина, ЧМ 2018, переговоры, бойкот, футбол
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  22.01.2018, 23:32
Оценка:  0
гость
да с этими чертями нам скоро конец
кАклы быдЛо  (аноним)  22.01.2018, 22:37
Оценка:  +1
кАклы быдЛо
Как это по вашему, по кАКЛобЫдЛяцКи, презренные вечные нищеброды))) ХЭроям в сРало))))
гость  (аноним)  22.01.2018, 21:48
Оценка:  0
гость
Климкин, тогда уж обезьянничай до конца. Действуй як организаторы бойкотов Олимпиад 80 и 84. Устрой КонтрЧМ-2018 по футболу, где будут участвовать одни лузеры во главе с Украиной.
гость  (аноним)  22.01.2018, 20:10
Оценка:  -1
гость
Климкин ты все можешь, лучше займись спортом, а то мордуленция скоро треснет.
гость  (аноним)  22.01.2018, 20:05
Оценка:  -1
гость
Обосрались, так хотя бы бы напакостим.
гость  (аноним)  22.01.2018, 19:10
Оценка:  +2
гость
Это называется: "Морду не набью, так хоть обрыгаю".
mzassaww    22.01.2018, 19:04
Оценка:  +4
mzassaww
А зачем в отборочных матчах участвовали?Тогда не думали о бойкоте?А теперь что?Обос...ались по-полной и решили бойкотировать?Неудивительно,что весь мир не отличает вас от кала...
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