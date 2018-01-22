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В Филадельфии столбы намазали жиром, чтобы болельщики не могли на них залезть

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Меры властей только увеличили желание болельщиков взобраться на фонарные столбы.
В Филадельфии смазали столбы жиром
В Филадельфии смазали столбы жиром

Власти Филадельфии придумали способ припятствовать болельщикам, взбирающимся на фонарные столбы. Предвидев, что после матча плей-офф Национальной футбольной лиги между Филадельфией и Миннесотой, болельщики будут лезть на фонарные столбы, коммунальные службы намазали их растительным жиром, чтобы сделать их скользкими.

Жители города опубликовали в соцсетях кадры, сделанные во время того, как столбы смазывали скользким составом.

Матч состоялся 21 января и закончился победой хозяев, обеспечив им выход в Супербоул. После матча фанаты приняли вызов властей и полезли на фонарные столбы, демонстрируя свою неуязвимость.

Ранее сообщалось, что фанат устроил дикий ор на матче Australian Open ради яркого селфи.

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Теги: Филадельфия, миннесота, НФЛ, фанаты звезд, фото, видео
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