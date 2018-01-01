Экс-форвард МЮ и Арсенала подписал контракт со своим родным клубом

Легендарный Робин ван Перси спустя 14 лет возвратился в состав голландского Фейеноорда.

Бывший нападающий лондонского Арсенала и Манчестер Юнайтед Робин ван Перси официально стал игроком своего родного клуба Фейеноорд. Именно из голландской команды ван Перси перешел в чемпионат Англии, когда 17 мая 2004 года подписал контракт с Арсеналом.

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Теперь, спустя почти 14 лет, легендарный футболист вернулся в Нидерланды. Ван Перси будет выступать в команде под 32-м номером.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Манчестер Юнайтед Райан Гиггз обращался за помощью к психологу. А отец легендарного Гиггза заявил, что стыдиться сына и не может называть его имя.

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