Экс-форвард МЮ и Арсенала подписал контракт со своим родным клубом
Бывший нападающий лондонского Арсенала и Манчестер Юнайтед Робин ван Перси официально стал игроком своего родного клуба Фейеноорд. Именно из голландской команды ван Перси перешел в чемпионат Англии, когда 17 мая 2004 года подписал контракт с Арсеналом.
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Теперь, спустя почти 14 лет, легендарный футболист вернулся в Нидерланды. Ван Перси будет выступать в команде под 32-м номером.
Welkom thuis, @Persie_Official! 🤝🤗#RVPISBACK #Feyenoord pic.twitter.com/e834GKJFBp— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 22 січня 2018 р.
Ранее сообщалось, что бывший игрок Манчестер Юнайтед Райан Гиггз обращался за помощью к психологу. А отец легендарного Гиггза заявил, что стыдиться сына и не может называть его имя.
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