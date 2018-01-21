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Вратарь испанского клуба в свой день рождения забил гол со своей половины поля

Комментариев: 2
Голкипер Луго помог своей команде обыграть хихонский Спортинг.
Партнеры поздравляют Хуана Карлоса
Партнеры поздравляют Хуана Карлоса
cdlugo.com

Голкипер Луго Хуан Карлос поставил точку в матче 23-го тура второго дивизиона Испании против хихонского Спортинга.

Страж ворот, которому в день игры исполнилось 30 лет, с 65 метров забил свой первый гол в карьере.

Отметим, что вратарь установил окончательный счет встречи – 3:1.

Ранее сообщалось, что Роналду разбили лицо в матче с Депортиво.

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Теги: Луго, вратарь, гол, видео, Сегунда, футбол
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.01.2018, 23:43
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гость
Просто невероятно!
Alex_Miron    21.01.2018, 23:27
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