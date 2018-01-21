Вратарь испанского клуба в свой день рождения забил гол со своей половины поля

Голкипер Луго помог своей команде обыграть хихонский Спортинг.

Голкипер Луго Хуан Карлос поставил точку в матче 23-го тура второго дивизиона Испании против хихонского Спортинга.

Страж ворот, которому в день игры исполнилось 30 лет, с 65 метров забил свой первый гол в карьере.

Отметим, что вратарь установил окончательный счет встречи – 3:1.

Ранее сообщалось, что Роналду разбили лицо в матче с Депортиво.

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