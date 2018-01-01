Маркиньос заплакал во время интервью, говоря о скором уходе Моуры из ПСЖ

Ранее Лукас Моура сообщил, что, скорее всего, покинет парижский гранд зимой.

Бразильский защитник ПСЖ Маркиньос не смог сдержать слез во время интервью, когда речь зашла о скором уходе из клуба его соотечественника полузащитника Лукаса Моуры.

"Грустно видеть друга в такой ситуации… Желаю ему всего наилучшего! Он столько всего для меня сделал в Париже. Однако футболистам нужно играть. Он примет свое решение, и мы его поддержим. Такие эмоции у меня вызывает мысли о его возможном уходе из клуба. Лукас – друг всей моей жизни. Желаю ему счастья", – сказал Маркиньос в интервью Canal+.

Ранее Моура сообщил, что, скорее всего, покинет ПСЖ зимой. Таким образом он ответил на слова главного тренера команды Унаи Эмери, который ранее заявил, что такие футболисты, как Моура, могут покинуть команду, если не получают регулярной игровой практики.

Ранее сообщалось, что фанаты ПСЖ освистали Неймара, который помешал Кавани побить рекорд Ибрагимовича.

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