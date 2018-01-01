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Фанат Мидлсбро помочился в бутылку вратаря КПР и бросил ее обратно на поле

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Болельщик Мидлсбро совершил очень грязный поступок.
Фанат Мидлсбро помочился в бутылку вратаря КПР
Фанат Мидлсбро помочился в бутылку вратаря КПР
кадр из видео

Во время матча 28-го тура английского Чемпионшипа между КПР и Мидлсбро (0:3) произошел необычный случай, сообщает Mirror.

Болельщик команды гостей помочился в бутылку с водой вратаря КПР Алекса Смитиса, после чего бросил предмет обратно за ворота голкипера.

Видео инцидента, которое снял другой болельщик Мидлсбро, было опубликовано в Сети. Остается неизвестно, пил ли Смитис из бутылки после того, как она побывала в руках фаната команды соперника.

Отмечается, что стюарды вывели болельщика со стадиона, а позже он был арестован за бросание предметов на поле. В феврале фанату предстоит суд.

Отметим, что Мидлсбро выиграл в гостях – 3:0. КПР с 33 очками занимает 16 место в таблице, Мидлсбро – 8-й (44 балла).

Ранее сообщалось, что фанат выбежал на поле и напал на запасных игроков английского клуба.

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Теги: Миддлсбро, КПР, фанат, вратарь, бутылка, видео, Чемпионшип, футбол
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