Роналду разбили лицо в матче с Депортиво

Форвард мадридского Реала Криштиану Роналду не доиграл матч чемпионата Испании.

Мадридский Реал в матче 20-го тура чемпионата Испании на Сантьяго Бернабеу принимал Депортиво и одержал уверенную победу со счетом 7:1.

Лидер "сливочных" Криштиану Роналду вышел в старте и оформил дубль, забив 5-й и 6-й голы своей команды. Во время результативного удара в моменте со вторым голом, Роналду получил бутсой в лицо от защитника.

Вся голова португальца тут же покрылась кровью и он покинул поле, так на него и не вернувшись.

Ранее сообщалось, что читатели AS хотят, чтобы Роналду покинул Реал.

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