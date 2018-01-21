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Роналду разбили лицо в матче с Депортиво

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Форвард мадридского Реала Криштиану Роналду не доиграл матч чемпионата Испании.
Роналду разбили лицо
Роналду разбили лицо
кадр из видео

Мадридский Реал в матче 20-го тура чемпионата Испании на Сантьяго Бернабеу принимал Депортиво и одержал уверенную победу со счетом 7:1.

Лидер "сливочных" Криштиану Роналду вышел в старте и оформил дубль, забив 5-й и 6-й голы своей команды. Во время результативного удара в моменте со вторым голом, Роналду получил бутсой в лицо от защитника.

Вся голова португальца тут же покрылась кровью и он покинул поле, так на него и не вернувшись.

Ранее сообщалось, что читатели AS хотят, чтобы Роналду покинул Реал.

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Теги: Криштиану Роналду, травма, лицо, кровь, фото, Примера, чемпионат Испании по футболу, Реал Мадрид, футбол
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гость  (аноним)  21.01.2018, 22:15
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