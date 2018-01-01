Зинченко показал, как вместе с Фернандиньо восстанавливается в криокамере

Полузащитник Манчестер Сити показал, как он проходит восстановительные процедуры после матча против Ньюкасла.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился видео в Instagram, на котором он проходит восстановительные процедуры после матча против Ньюкасла.

Украинский хавбек вместе с партнером по команде Фернандиньо побывал в криокамере, в которой, судя по записи Зинченко, было очень холодно – минус 150 градусов.

Напомним, что Зинченко вчера впервые сыграл в стартовом составе Манчестер Сити в матче АПЛ против Ньюкасла.

Ранее сообщалось, что Шахтер хочет включить Зинченко в сделку по Фреду.

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