Полиция начала расследование случившегося.

Фанат выбежал на поле и напал на запасных игроков английского клуба skysports.com

Неприятный инцидент произошел во время матча английской Национальной лиги Саутпорт – Стокпорт.

Один из болельщиков Саутпорта выбежал к кромке поля и напал на футболистов, которые находились в запасе команды.

Нападение не зафиксировала ни одна камера. Случившееся известно со слов зрителей, сообщает ВВС.

Полиция взяла под стражу нападавшего и начала расследование инцидента.

Police have begun an enquiry after a Southport player was attacked during a match.



More: https://t.co/dUt2LNRtoz pic.twitter.com/7M7hX31Csq — BBC Sport (@BBCSport) 21 января 2018 г.

Отмечается, что матч завершился со счетом 3:1 в пользу Саутпорта.

Ранее сообщалось, что игрок Норвича вернул сигареты фанату, выбежавшему на поле.

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