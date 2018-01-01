Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фанат выбежал на поле и напал на запасных игроков английского клуба

Комментариев: 0
Полиция начала расследование случившегося.
Фанат выбежал на поле и напал на запасных игроков английского клуба
Фанат выбежал на поле и напал на запасных игроков английского клуба
skysports.com

Неприятный инцидент произошел во время матча английской Национальной лиги Саутпорт – Стокпорт.

Один из болельщиков Саутпорта выбежал к кромке поля и напал на футболистов, которые находились в запасе команды.

Нападение не зафиксировала ни одна камера. Случившееся известно со слов зрителей, сообщает ВВС.

Полиция взяла под стражу нападавшего и начала расследование инцидента.

Отмечается, что матч завершился со счетом 3:1 в пользу Саутпорта.

Ранее сообщалось, что игрок Норвича вернул сигареты фанату, выбежавшему на поле.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: фанат, инцидент, чемпионат Англии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь