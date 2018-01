Фанат выбежал на поле и напал на запасных игроков английского клуба

Неприятный инцидент произошел во время матча английской Национальной лиги Саутпорт – Стокпорт.

Один из болельщиков Саутпорта выбежал к кромке поля и напал на футболистов, которые находились в запасе команды.

Нападение не зафиксировала ни одна камера. Случившееся известно со слов зрителей, сообщает ВВС.

Полиция взяла под стражу нападавшего и начала расследование инцидента.

Police have begun an enquiry after a Southport player was attacked during a match.



