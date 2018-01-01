Игроки Баварии едва не подрались на тренировке – Bild

Между полузащитниками мюнхенского клуба Хамесом Родригесом и Себастьяном Руди случился конфликт.

Полузащитники мюнхенской Баварии Хамес Родригес и Себастьян Руди повздорили на тренировке команды, сообщает Bild.

По информации источника, небольшая стычка между игроками переросла в словесный конфликт, в который оказался вовлечен и форвард Роберт Левандовски.

В ситуацию пришлось вмешаться ветеранам Баварии Жерому Боатенгу, Франку Рибери и Рафиньи. Арьен Роббен при этом призвал Хамеса и Руди продолжить конфликт: "Вперед, ребята, продолжайте".

Отмечается, что после завершения тренировки колумбиец и немец пожали друг другу руки.

Ранее сообщалось, что тренер Баварии готов отдать последнюю футболку за переход Де Брюйне.

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