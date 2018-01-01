Мхитарян со слезами на глазах попрощался с игроками Манчестер Юнайтед
Армянин в ближайшее время перейдет в Арсенал.
Переход полузащитника Манчестер Юнайтед Генриха Мхитаряна в Арсенал практически завершен, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что армянский футболист уже простился со своими одноклубниками.
По информации издания, во время прощания игрок не смог сдержать слез.
Напомним, что Мхитарян в ближайшее время перейдет в Арсенал в обмен на форварда "канониров" Алексиса Санчеса.
Ранее сообщалось, что агент Мхитаряна оттягивает переход в Арсенал, чтобы выбить высокую зарплату.
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