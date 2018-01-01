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Игрок Карабаха специально не реализовал пенальти в товарищеском матче

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Судья несправедливо назначил пенальти в ворота соперника азербайджанского клуба.
Матч между Карабахом и Кубанью
Матч между Карабахом и Кубанью
ФК Кубань

В товарищеском матче между Карабахом и Кубанью игрок азербайджанского клуба специально пробил пенальти мимо ворот.

Причиной этому стал несправедливо назначенный в ворота россиян одиннадцатиметровый.

"Такое, конечно, нечасто встретишь. Но это говорит о высоком уровне команды соперника, о понимании футбола. И соперник проявил уважение к нам и вообще к честной игре. Вы видели, что весь стадион аплодировал этому поступку", – приводит слова главного тренера Кубани Евгения Калешина официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Тотти намеренно хотел не забить пенальти в последнем матче за Рому

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Теги: футбол, Карабах, Кубань, товарищеский матч
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