Игрок Карабаха специально не реализовал пенальти в товарищеском матче
Судья несправедливо назначил пенальти в ворота соперника азербайджанского клуба.
В товарищеском матче между Карабахом и Кубанью игрок азербайджанского клуба специально пробил пенальти мимо ворот.
Причиной этому стал несправедливо назначенный в ворота россиян одиннадцатиметровый.
"Такое, конечно, нечасто встретишь. Но это говорит о высоком уровне команды соперника, о понимании футбола. И соперник проявил уважение к нам и вообще к честной игре. Вы видели, что весь стадион аплодировал этому поступку", – приводит слова главного тренера Кубани Евгения Калешина официальный сайт клуба.
Ранее сообщалось, что Тотти намеренно хотел не забить пенальти в последнем матче за Рому
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