Футбол никогда не забудет твою улыбку: Месси попрощался с Роналдиньо
Нападающий Барселоны Лионель Месси обратился к своему экс-партнеру по команде Роналдиньо и выразил восхищение великим футболистом, который официально завершил карьеру.
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“Я всегда говорил, что очень многому у тебя научился. Я всегда буду благодарен тебе за твою помощь, когда я только попал в основной состав Барселоны. Я безумно счастлив, что смог разделить с тобой великое множество приятных воспоминаний.
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Ты был звездой на поле и замечательным человеком в жизни, а это самое главное. И пусть ты решил завершить карьеру, футбол никогда не забудет твою улыбку. Я желаю тебе всего самого лучшего, Роналдиньо!“, - написал Месси на своей страничке в Instagram.
Como siempre dije, aprendí mucho a tu lado. Siempre te estaré agradecido por lo fácil que me hiciste todo cuando llegué al vestuario. Tuve la suerte compartir muchas cosas con vos y me alegro muchísimo porque, además de un fenómeno con la pelota, sos una grandísima persona y eso es lo más importante. Aunque decidas irte, el fútbol no se olvidará de tu sonrisa jamás. Todo lo mejor, Ronnie.
Ранее сообщалось, что нападающий Барселоны Лионель Месси не реализовал шесть из девяти пенальти в Кубке Испании.
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