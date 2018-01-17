Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Футбол никогда не забудет твою улыбку: Месси попрощался с Роналдиньо

Комментариев: 0
Форвард Барселоны Лионель Месси написал трогательное сообщение своему бывшему партнеру по команде Роналдиньо.
Роналдиньо и Лионель Месси
Роналдиньо и Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси обратился к своему экс-партнеру по команде Роналдиньо и выразил восхищение великим футболистом, который официально завершил карьеру.

Читай также: Шевченко - о Роналдиньо: До свидания, легенда

“Я всегда говорил, что очень многому у тебя научился. Я всегда буду благодарен тебе за твою помощь, когда я только попал в основной состав Барселоны. Я безумно счастлив, что смог разделить с тобой великое множество приятных воспоминаний.

Читай также: Неймар: Никто не превзойдет наследие Роналдиньо

Ты был звездой на поле и замечательным человеком в жизни, а это самое главное. И пусть ты решил завершить карьеру, футбол никогда не забудет твою улыбку. Я желаю тебе всего самого лучшего, Роналдиньо!“, - написал Месси на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что нападающий Барселоны Лионель Месси не реализовал шесть из девяти пенальти в Кубке Испании.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber. 

Поделись:
Теги: Лионель Месси, Роналдиньо, футбол, вне игры, завершение карьеры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь