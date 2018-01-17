Футбол никогда не забудет твою улыбку: Месси попрощался с Роналдиньо

Форвард Барселоны Лионель Месси написал трогательное сообщение своему бывшему партнеру по команде Роналдиньо.

Нападающий Барселоны Лионель Месси обратился к своему экс-партнеру по команде Роналдиньо и выразил восхищение великим футболистом, который официально завершил карьеру.

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“Я всегда говорил, что очень многому у тебя научился. Я всегда буду благодарен тебе за твою помощь, когда я только попал в основной состав Барселоны. Я безумно счастлив, что смог разделить с тобой великое множество приятных воспоминаний.

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Ты был звездой на поле и замечательным человеком в жизни, а это самое главное. И пусть ты решил завершить карьеру, футбол никогда не забудет твою улыбку. Я желаю тебе всего самого лучшего, Роналдиньо!“, - написал Месси на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что нападающий Барселоны Лионель Месси не реализовал шесть из девяти пенальти в Кубке Испании.

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