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Трансфер украинского вратаря в Брюгге сорвался

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Украинский голкипер Бешикташа Денис Бойко не перейдет в бельгийский клуб.
Денис Бойко
Денис Бойко
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Бывший вратарь Динамо Денис Бойко, который сейчас выступает за турецкий Бешикташ, мог продолжить карьеру в бельгийском Брюгге, однако трансфер сорвался. Турецкий клуб не устроили финансовые условия сделки, сообщает HLN.

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Украинец уже находился в Бельгии, где должен был пройти медосмотр и подписать соглашение, но теперь вынужден вернуться обратно в Турцию. За 2,5 года в Бешикташе Бойко провел лишь 5 матчей, а один сезон находился в аренде в Малаге.

Ранее сообщалось, что сразу пять топовых клуба АПЛ следят за молодым игроком Шахтера Виктором Коваленко.

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Теги: Денис Бойко, Бешикташ, Брюгге, трансфер
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