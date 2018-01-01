Трансфер украинского вратаря в Брюгге сорвался

Украинский голкипер Бешикташа Денис Бойко не перейдет в бельгийский клуб.

Бывший вратарь Динамо Денис Бойко, который сейчас выступает за турецкий Бешикташ, мог продолжить карьеру в бельгийском Брюгге, однако трансфер сорвался. Турецкий клуб не устроили финансовые условия сделки, сообщает HLN.

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Украинец уже находился в Бельгии, где должен был пройти медосмотр и подписать соглашение, но теперь вынужден вернуться обратно в Турцию. За 2,5 года в Бешикташе Бойко провел лишь 5 матчей, а один сезон находился в аренде в Малаге.

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