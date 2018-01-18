Шевченко - о Роналдиньо: До свидания, легенда

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко попрощался с легендарным Роналдиньо, который официально завершил карьеру.

Великий бразильский футболист Роналдиньо официально завершил карьеру футболиста. Наставник сборной Украины Андрей Шевченко, который выступал вместе с Роналдиньо в Милане, высказал свое почтение и уважение легендарному игроку.

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"Я помню эту игру в его исполнении, и это было волшебством не только для меня. Ты один из лучших игроков в мире, которых я только видел, Ронни! Мне невероятно повезло, что у меня был шанс играть с тобой в одной команде. До свидания, легенда!", - написал Шевченко на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар заявил, что никто не превзойдет наследие Роналдиньо.

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