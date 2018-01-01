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Капитана Беневенто дисквалифицировали на год за допинг

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Допинг-проба Фабио Лучиони дала положительный результат на анаболический стероид.
Фабио Лучиони
Фабио Лучиони
Getty Images

Капитан Беневенто Фабио Лучиони дисквалифицирован на год после того, как его в организме было обнаружено запрещенное вещество, сообщает Football Italia.

Проба у футболиста была взята 10 сентября после домашнего матча 3-го тура итальянской Серии A c Торино (0:1). Она дала положительный результат на анаболический стероид.

Он был отстранен во время процесса рассмотрения апелляции. В декабре он вернулся на поле и сыграл в трех матчах чемпионата Италии.

Сегодня было принято решение о годичном отстранении 30-летнего защитника, команда которого после 20 матчей замыкает таблицу Серии A.

Клубный врач Вальтер Джорджоне был дисквалифицирован на четыре года, так как по его ошибке в организме Лучионе оказалось запрещенное вещество.

Ранее сообщалось, что Насри могут дисквалифицировать на четыре года за допинг.

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Теги: Фабио Лучиони, Беневенто, допинг, дисквалификация, чемпионат Италии по футболу, футбол
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