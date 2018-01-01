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Венгер после матча с Вест Бромвичем назвал арбитра "позорником"

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Стало ясно, за что тренеру Арсенала дали трехматчевую дисквалификацию.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Английский арбитр Майк Дин, который обслуживал матч 21-го тура АПЛ Вест Бромвич – Арсенал (1:1) рассказал о поведении наставника "канониров" Арсена Венгера.

"Уже после матча, когда мы зашли в судейскую комнату, к нам зашел мистер Венгер. Он был очень агрессивен по отношению ко мне, размахивал руками и тыкал в меня, повторяя, что мы были несправедливы к его команде.

На мои вопросы, он ответил: "Я придерживаюсь своих слов, вы не были справедливы". Также он добавил: "Это уже не первый раз, когда вы так поступаете с нами. Вы должны быть профессионалом, но вы позорник". После этого служба безопасности вывела Венгера из судейской комнаты", – цитирует Дина BBC.

Напомним, что по итогам разбирательства поведения Венгера тренер получил трехматчевую дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что Венгер побил рекорд Фергюсона по количеству матчей в АПЛ.

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Теги: Арсен Венгер, дисквалификация, судья, АПЛ, Арсенал, футбол
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