Роналдиньо официально завершил карьеру

Легендарный бразилец повесил бутсы на гвоздь.

Бывший полузащитник Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо официально завершил игровую карьеру. О решении 37-летнего футболиста сообщил его брат и агент Роберто де Ассиш.

"Роналдиньо завершил карьеру. Все, конец. Возможно, мы придумаем что-нибудь большое после ЧМ-2018, в августе.

Организуем события в Бразилии, Европе и Азии. Ну и, естественно, организуем матч со сборной Бразилии", – сказал де Ассиш в интервью Globo Esporte.

В последний раз Роналдиньо появлялся на поле в официальном матче в сентябре 2015 года в составе Флуминенсе.

Он также выступал за Керетаро, Атлетико Минейро, Фламенго, Милан, Барселону, ПСЖ и Гремио.

Роналдиньо является двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе Барселоны и чемпионом Италии в составе Милана.

В 2002 году он выиграл чемпионат мира со сборной Бразилии, в 2005-м – Кубок конфедераций, а в 1999-м – Кубок Америки.

Ранее сообщалось, что Феллайни хочет завершить карьеру в сборной Бельгии после ЧМ-2018.

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