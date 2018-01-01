Пеле уверен в победе Бразилии на ЧМ-2018

Легендарный футболист считает, что в данный момент бразильская национальная команда готова к тому, чтобы выиграть предстоящий мундиаль.

Домашний чемпионат мира 2014 года обернулся для бразильцев настоящей катастрофой – поражением в полуфинале турнира от сборной Германии с разгромным счетом 1:7.

По мнению Пеле, на тот момент у "селесао" не было сплоченной команды, которую теперь удалось создать главному тренеру Тите.

"На предыдущем мундиале в составе Бразилии были лучшие игроки в мире, однако не было организованной команды.

Теперь Тите удалось исправить все ошибки и создать отличный коллектив. Нынешняя сборная Бразилии вселяет в меня уверенность.

Думаю, сейчас у нас есть все для победы на предстоящем чемпионате мира", — сказал Пеле.

В рамках группового этапа ЧМ-2018 Бразилии предстоит помериться силами с Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

Ранее сообщалось, что Неймар назвал сборную, которая всех удивит на ЧМ-2018.

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