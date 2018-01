Тевес: В Китае я отдыхал в течение семи месяцев

Аргентинский нападающий Карлос Тевез рассказал о своих выступлениях в составе китайского Шанхай Шеньхуа.

"В Китае я отдыхал в течение семи месяцев. Для тренера и президента Шанхая в пределах нормы критиковать меня, но вообще я не знаю, что делал там", – рассказал Тевес, которого цитирует журналист Goal Дэниел Эдвардс.

Carlos Tevez laughs: "I was on holiday for seven months in China. It's fine for the Shanghai coach and president to criticise me, I didn't know what I was doing there." Don't be modest Carlitos, you had 40 million reasons to be there.