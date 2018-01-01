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Тевес: В Китае я отдыхал в течение семи месяцев

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Аргентинский футболист прокомментировал свои выступления в составе китайского клуба.
Карлос Тевез
Карлос Тевез
Getty Images

Аргентинский нападающий Карлос Тевез рассказал о своих выступлениях в составе китайского Шанхай Шеньхуа.

"В Китае я отдыхал в течение семи месяцев. Для тренера и президента Шанхая в пределах нормы критиковать меня, но вообще я не знаю, что делал там", – рассказал Тевес, которого цитирует журналист Goal Дэниел Эдвардс.

Отметим, что за год в составе китайского клуба Тевес провел всего лишь 16 матчей и отличился 4 забитыми мячам, при этом периодически критикуя футбол в стране. Недавно он разорвал контракт и перешел в Боку.

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Теги: футбол, чемпионат Китая по футболу, Шанхай, Карлос Тевес, трансфер
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