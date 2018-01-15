Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-игрока Манчестер Сити могут дисквалифицировать за допинг

Комментариев: 1
Самир Насри попал в центр допингового скандала.
Самир Насри (справа)
Самир Насри (справа)
Getty Images

Бывший полузащитник Манчестер Сити Самир Насри, который сейчас защищает турецкий Антальяспор, может быть дисквалифицирован за допинг. Как сообщает AS, срок отстранения игрока от футбола может составить 4 года.

Читай также: Дисквалифицированный УЕФА Эвра может продолжить карьеру в Турции

В январе прошлого года испанское антидопинговое агентство начало проверку в отношении футболиста после того, как он прошел лечение в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, которая специализируется на витаминной терапии. Такой вид лечения может скрыть следы допинга в организме.

Однако Насри подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и расследование было приостановлено. CAS рассмотрел дело и отклонил апелляцию футболиста, в результате чего УЕФА возобновил расследование дела против француза.

Ранее сообщалось, что французский игрок Самир Насри назвал мир футбола лицемерным.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber. 

Поделись:
Теги: Самир Насри, Антальяспор, чемпионат Турции по футболу, футбол, вне игры, дисквалификация, расследование, допинг
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  15.01.2018, 11:25
Оценка:  0
гость
Дибилы, на фото не Насри!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь