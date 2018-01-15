Экс-игрока Манчестер Сити могут дисквалифицировать за допинг

Самир Насри попал в центр допингового скандала.

Бывший полузащитник Манчестер Сити Самир Насри, который сейчас защищает турецкий Антальяспор, может быть дисквалифицирован за допинг. Как сообщает AS, срок отстранения игрока от футбола может составить 4 года.

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В январе прошлого года испанское антидопинговое агентство начало проверку в отношении футболиста после того, как он прошел лечение в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, которая специализируется на витаминной терапии. Такой вид лечения может скрыть следы допинга в организме.

Однако Насри подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и расследование было приостановлено. CAS рассмотрел дело и отклонил апелляцию футболиста, в результате чего УЕФА возобновил расследование дела против француза.

Ранее сообщалось, что французский игрок Самир Насри назвал мир футбола лицемерным.

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