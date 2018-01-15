Экс-игрока Манчестер Сити могут дисквалифицировать за допинг
Бывший полузащитник Манчестер Сити Самир Насри, который сейчас защищает турецкий Антальяспор, может быть дисквалифицирован за допинг. Как сообщает AS, срок отстранения игрока от футбола может составить 4 года.
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В январе прошлого года испанское антидопинговое агентство начало проверку в отношении футболиста после того, как он прошел лечение в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, которая специализируется на витаминной терапии. Такой вид лечения может скрыть следы допинга в организме.
Однако Насри подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и расследование было приостановлено. CAS рассмотрел дело и отклонил апелляцию футболиста, в результате чего УЕФА возобновил расследование дела против француза.
Ранее сообщалось, что французский игрок Самир Насри назвал мир футбола лицемерным.
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