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Экс-игрок Арсенала потроллил Ман Сити после поражения Ливерпулю

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Лондонский Арсенал остается единственной командой, сумевшей провести беспроигрышный сезон.
Манчестер Сити прервал беспроигрышную серию в матче с Ливерпулем
Манчестер Сити прервал беспроигрышную серию в матче с Ливерпулем
Getty Images

В воскресенье, 14 января, Манчестер Сити на выезде проиграл Ливерпулю (3:4) и потерял шансы завершить сезон без поражений, что в свое время удалось сделать лишь лондонскому Арсеналу.

Вскоре после окончания матча бывший защитник "канониров" Лорен Этаме Майер, более известный как Лорен, опубликовал фотографию легендарного состава-2003/04.

"Есть ли здесь кто-нибудь непобедимый?" – подписал снимок Лорен.

Смотрите также видео голов и обзор матча Ливерпуль – Манчестер Сити (4:3)

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Теги: футбол, Манчестер Сити, Ливерпуль, Арсенал
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