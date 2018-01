Экс-игрок Арсенала потроллил Ман Сити после поражения Ливерпулю

В воскресенье, 14 января, Манчестер Сити на выезде проиграл Ливерпулю (3:4) и потерял шансы завершить сезон без поражений, что в свое время удалось сделать лишь лондонскому Арсеналу.

Вскоре после окончания матча бывший защитник "канониров" Лорен Этаме Майер, более известный как Лорен, опубликовал фотографию легендарного состава-2003/04.

"Есть ли здесь кто-нибудь непобедимый?" – подписал снимок Лорен.

Any Invincibles in the room? ☝🏿😅🔴⚪ pic.twitter.com/HuqaGlf34f