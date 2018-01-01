Пока гавайцы смотрели матч Тоттенхэм – Эвертон, власти объявили ракетную тревогу
Власти американского штата Гавайи разослали жителям сообщения об угрозе атаки баллистических ракет.
Так, пока множество футбольных болельщиков спокойно смотрело матч Тоттенхэм – Эвертон (4:0) на экранах телевизоров появилась красная строка с пугающим текстом:
“Зафиксирована угроза ракетного удара по Гавайям. Удар может произойти в ближайшие минуты. Это не учения. Немедленно ищите укрытие в каком-либо в здании. Мы сообщим, когда опасность пройдет“, – говорилось в сообщении.
Holy hell this is terrifying.— Chris Strider (@stridinstrider) 13 января 2018 г.
This is the exact moment the Hawaii Emergency Alert System for the Ballistic Missile alert interrupted Hawaiian TV. #Hawaii #BallisticMissle #EAS pic.twitter.com/gzLCBgqHVG
Паника продолжалась около получаса, пока власти не выпустили опровержение. Губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж извинился перед жителями за ложную тревогу, и пообещал принять меры для того, чтобы подобное больше не повторялось.
Ранее сообщалось, что экс-звезда Барселоны спровоцировал столкновения между фанатами и полицией.
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