Пока гавайцы смотрели матч Тоттенхэм – Эвертон, власти объявили ракетную тревогу

Власти американского штата Гавайи разослали жителям сообщения об угрозе атаки баллистических ракет.

Так, пока множество футбольных болельщиков спокойно смотрело матч Тоттенхэм – Эвертон (4:0) на экранах телевизоров появилась красная строка с пугающим текстом:

“Зафиксирована угроза ракетного удара по Гавайям. Удар может произойти в ближайшие минуты. Это не учения. Немедленно ищите укрытие в каком-либо в здании. Мы сообщим, когда опасность пройдет“, – говорилось в сообщении.

Holy hell this is terrifying.

This is the exact moment the Hawaii Emergency Alert System for the Ballistic Missile alert interrupted Hawaiian TV. #Hawaii #BallisticMissle #EAS pic.twitter.com/gzLCBgqHVG