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Пока гавайцы смотрели матч Тоттенхэм – Эвертон, власти объявили ракетную тревогу

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Местные власти по ошибке напугали жителей ракетной атакой.
Пока гавайцы смотрели матч Тоттенхэм – Эвертон, власти объявили ракетную тревогу
кадр из видео

Власти американского штата Гавайи разослали жителям сообщения об угрозе атаки баллистических ракет. 

Так, пока множество футбольных болельщиков спокойно смотрело матч Тоттенхэм – Эвертон (4:0) на экранах телевизоров появилась красная строка с пугающим текстом:

“Зафиксирована угроза ракетного удара по Гавайям. Удар может произойти в ближайшие минуты. Это не учения. Немедленно ищите укрытие в каком-либо в здании. Мы сообщим, когда опасность пройдет“, – говорилось в сообщении.

Паника продолжалась около получаса, пока власти не выпустили опровержение. Губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж извинился перед жителями за ложную тревогу, и пообещал принять меры для того, чтобы подобное больше не повторялось.

Ранее сообщалось, что экс-звезда Барселоны спровоцировал столкновения между фанатами и полицией.

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Теги: футбол, Гавайи, ракета, атака, вне игры
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