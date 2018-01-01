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Ливерпуль – Манчестер Сити 4:3 видео голов и обзор матча

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Вашему внимаю видеообзор центрального поединка 23-го тура чемпионата Англии между Ливерпулем и Манчестер Сити.
Ливерпуль – Манчестер Сити 4:3 видео голов и обзор матча
Getty Images

В воскресенье, 14 января, состоялся центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль принимал Манчестер Сити.

Поединок завершился победой мерсисайдцев со счетом 4:3. Стоит отметить, что это первое поражение Сити в нынешнем чемпионате.

Ливерпуль – Манчестер Сити 4:3

Голы: 1:0 – 9 Окслейд-Чемберлен, 1:1 – 40 Сане, 2:1 – 59 Фирмино, 3:1 – 61 Мане, 4:1 – 68 Салах, 4:2 – 84 Бернарду Силва, 4:3 – 90 Гюндоган.

Ливерпуль: Кариус, Матип, Робертсон, Гомес, Ловрен, Фирмино, Окслейд-Чемберлен, Салах (Лаллана, 88), Вейналдум, Мане (Клаван, 90), Джан (Милнер, 79).

Манчестер Сити: Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Уокер, Делф (Данило, 31), Гюндоган, Фернандиньо, Стерлинг (Бернарду Силва, 71), де Брюйне, Сане, Агуэро.

Предупреждения: Фирмино (60), Отаменди (65), Стерлинг (69), Фернандиньо (72).

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Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, видео голов, обзор матча, АПЛ, футбол
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