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Шведского футболиста-иуду одноклубники провели змеиным фото

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Игроки Гетеборга дружно спровадили экс-одноклубника к заклятым врагам.
Сорен Риекс
Сорен Риекс
dn.se

Датский полузащитник Сорен Риекс на правах свободного агента перешел из Гетеборга в Мальме, что в Швеции равносильно трансферу между Барселоной и Реалом.

Бывшие одноклубники без особой радости встретили подобные новости и своеобразно проводили Риекса. В честь датчанина в Instagram игроков Гетеборга появились фотографии змея Хисса из мультфильма "Робин Гуд".

Отметим, что Мальме и Гетеборг – самые титулованные клубы Швеции. Мальме становился чемпионом 23 раз за всю историю и 4 раза в последние 5 лет. Гетеборг брал золото 13 раз, но последнее чемпионство добыто в 2007 году.

Ранее сообщалось, что новичок Барселоны босым ступил на Камп Ноу на своей презентации.

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Теги: Мальме, Гетеборг, трансфер, чемпионат Швеции, фото, Instagram, змея, футбол
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