Шведского футболиста-иуду одноклубники провели змеиным фото

Игроки Гетеборга дружно спровадили экс-одноклубника к заклятым врагам.

Датский полузащитник Сорен Риекс на правах свободного агента перешел из Гетеборга в Мальме, что в Швеции равносильно трансферу между Барселоной и Реалом.

Бывшие одноклубники без особой радости встретили подобные новости и своеобразно проводили Риекса. В честь датчанина в Instagram игроков Гетеборга появились фотографии змея Хисса из мультфильма "Робин Гуд".

Vissa av spelarna i IFK Göteborg verkar inte helt nöjda med Sören Rieks beslut att skriva på för Malmö FF. #ifkgbg pic.twitter.com/1y4Wjoj2z0 — Linus Petersson (@Linus_Petersson) 12 января 2018 г.

Отметим, что Мальме и Гетеборг – самые титулованные клубы Швеции. Мальме становился чемпионом 23 раз за всю историю и 4 раза в последние 5 лет. Гетеборг брал золото 13 раз, но последнее чемпионство добыто в 2007 году.

Ранее сообщалось, что новичок Барселоны босым ступил на Камп Ноу на своей презентации.

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