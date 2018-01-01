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В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили посетить футбол на стадионе

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В стране продолжается программа по борьбе за права женщин.
Женщины на трибунах стадиона в Саудовской Аравии
Женщины на трибунах стадиона в Саудовской Аравии
twitter.com/Mr_Alshammeri

В Саудовской Аравии на встрече местного футбольного чемпионата Аль-Ахли Джидда – Аль-Батин впервые в истории присутствовали женщины. Также им разрешили посетить еще два поединка в ближайшее время.

Данное решение вошло в часть программы по расширению прав женщин, которую начал продвигать король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, который правит с начала 2015 года.

Отметим, что для этого в трех городах переоборудуют стадионы для создания специальных женских секторов – Эр- Рияде, Эд-Даммаме и Джидде.

Ранее сообщалось, что футболист из Саудовской Аравии может сесть в тюрьму за дэб во время матча.

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Теги: футбол, Саудовская Аравия, женщины
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