В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили посетить футбол на стадионе

В Саудовской Аравии на встрече местного футбольного чемпионата Аль-Ахли Джидда – Аль-Батин впервые в истории присутствовали женщины. Также им разрешили посетить еще два поединка в ближайшее время.

Данное решение вошло в часть программы по расширению прав женщин, которую начал продвигать король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, который правит с начала 2015 года.

Отметим, что для этого в трех городах переоборудуют стадионы для создания специальных женских секторов – Эр- Рияде, Эд-Даммаме и Джидде.

#Saudi_women attending a football match in Jeddah #SaudiArabia progress, reform #WomenEmpowerment is in process. pic.twitter.com/yAKUUAAJYW