Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Красотка пятницы: стройная брюнетка, которая вдохновляет форварда сборной Ирландии

Комментариев: 0
Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию потрясающую Ванессу Лафферти.

Ванесса Лафферти
Ванесса Лафферти
instagram.com/vanessalafferty.28/

Ванесса Лафферти - шотландская модель нижнего белья, которая является второй женой форварда сборной Северной Ирландии Кайла Лафферти. Стройная Ванесса выигрывала титул самой красивой девушки Шотландии.

Читай также: Горячая девушка футболиста Шахтера похвасталась своими откровенными купальниками

Сексуальная модель познакомилась со своим мужем через общих знакомых и у них закрутился бурный роман. Сам футболист, который выступает сейчас за шотландский Хартс, назвал Ванессу своим вдохновением, ведь после свадьбы с ней он сумел забить в ворота соперников больше голов, чем когда-либо прежде.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была роскошная блондинка, которая болеет за Манчестер Юнайтед.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber. 

Поделись:
Теги: Кайл Лафферти, сборная Северной Ирландии, футбол, Красотка пятницы, вне игры, девушки, фото
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь