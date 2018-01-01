Красотка пятницы: стройная брюнетка, которая вдохновляет форварда сборной Ирландии

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию потрясающую Ванессу Лафферти.

Ванесса Лафферти instagram.com/vanessalafferty.28/

Ванесса Лафферти - шотландская модель нижнего белья, которая является второй женой форварда сборной Северной Ирландии Кайла Лафферти. Стройная Ванесса выигрывала титул самой красивой девушки Шотландии.

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Сексуальная модель познакомилась со своим мужем через общих знакомых и у них закрутился бурный роман. Сам футболист, который выступает сейчас за шотландский Хартс, назвал Ванессу своим вдохновением, ведь после свадьбы с ней он сумел забить в ворота соперников больше голов, чем когда-либо прежде.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была роскошная блондинка, которая болеет за Манчестер Юнайтед.

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