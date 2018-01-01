Экс-игрок Шахтера выложил фотографии с отпуска, на которых он пьет с друзьями пиво
Бразильский нападающий Луис Адриано, ранее выступавший за донецкий Шахтер, а сейчас защищающий цвета московского Спартака, рассказал о своем отпуске в истории на страничке в Instagram.
Луис Адриано, кажется, пьяненький pic.twitter.com/O92EPkfQAW— Евгений Коростелев (@pilot938) 11 січня 2018 р.
Футболист отдыхает вместе со своими друзьями и пьет пиво в большом количестве, о чем сам рассказывает подписчикам в социальной сети.
В этих бутылках было пиво. А теперь оно в Луисе Адриано pic.twitter.com/XFfZBMMv1n— Евгений Коростелев (@pilot938) 11 січня 2018 р.
Наставник Спартака Массимо Каррера разрешил Адриано прилететь на сбор в пятницу, 12 января. В текущем сезоне бразилец провел 26 матчей за московский клуб и забил 9 голов.
Ранее сообщалось, Шахтер проиграл дело экс-игроку Луису Адриано в Спортивном арбитраже в Лозанне.
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