Экс-игрок Шахтера выложил фотографии с отпуска, на которых он пьет с друзьями пиво

Бывший форвард Шахтера Луис Адриано не против выпить пива во время отпуска.

Бразильский нападающий Луис Адриано, ранее выступавший за донецкий Шахтер, а сейчас защищающий цвета московского Спартака, рассказал о своем отпуске в истории на страничке в Instagram.

Футболист отдыхает вместе со своими друзьями и пьет пиво в большом количестве, о чем сам рассказывает подписчикам в социальной сети.

В этих бутылках было пиво. А теперь оно в Луисе Адриано pic.twitter.com/XFfZBMMv1n — Евгений Коростелев (@pilot938) 11 січня 2018 р.

Наставник Спартака Массимо Каррера разрешил Адриано прилететь на сбор в пятницу, 12 января. В текущем сезоне бразилец провел 26 матчей за московский клуб и забил 9 голов.

Ранее сообщалось, Шахтер проиграл дело экс-игроку Луису Адриано в Спортивном арбитраже в Лозанне.

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