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Бекхэм использовал трек украинской группы для анонса своего бренда

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Песня группы "ДахаБраха" зазвучала в рекламе бренда легендарного английского футболиста.
Бэкхем анонсировал новый бренд
Бэкхем анонсировал новый бренд
instagram.com/davidbeckham

Известный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм опубликовал рекламный ролик собственного бренда House 99, в котором звучит композиция Sho Z-Pod Duba украинской группы "ДахаБраха".

Новый бренд House 99, название которого отсылает к году свадьбы Дэвида и Виктории Бекхэм, специализируется на продуктах для мужчин, включающие средства и инструменты по уходу за кожей и волосами.

"Тот случай, когда ДБ i DB встречаются вместе! Музыка "ДахаБраха" острым лезвием стильно бреет десяток мужчин во главе с Дэвидом Бекхэмом! Композиция "Шо з-пiд дуба" в рекламе House 99 By David Beckham!", – заявлено в Facebook украинского коллектива.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович начал продавать женское белье.

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Теги: Дэвид Бекхэм, бренд, песня, ДахаБраха, видео, вне игры
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