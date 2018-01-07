Игрок Динамо устроил праздник для тысячи детей в Парагвае

Дерлис Гонсалес устроил праздник для детей в Парагвае и раздал 800 подарков.

Полузащитник киевского Динамо Дерлис Гонсалес устроил праздник для детей в Сан-Рафаэле (Парагвай).

Футболист раздал им 800 подарков и устроил красочное шоу с клоунами и аниматорами.

Гонсалес является главным спонсором подобных мероприятий уже второй год подряд.

"Семья помогла ему, но Дерлис организовал все сам, так как он из окрестностей и играл здесь. Я горжусь своим сыном", – сказал отец игрока Динамо Пабло Гонсалес.

Ранее сообщалось, что Динамо объявило о подписании Шабанова.