Игрок Динамо устроил праздник для тысячи детей в Парагвае
Дерлис Гонсалес устроил праздник для детей в Парагвае и раздал 800 подарков.
Полузащитник киевского Динамо Дерлис Гонсалес устроил праздник для детей в Сан-Рафаэле (Парагвай).
Футболист раздал им 800 подарков и устроил красочное шоу с клоунами и аниматорами.
Гонсалес является главным спонсором подобных мероприятий уже второй год подряд.
"Семья помогла ему, но Дерлис организовал все сам, так как он из окрестностей и играл здесь. Я горжусь своим сыном", – сказал отец игрока Динамо Пабло Гонсалес.
Ранее сообщалось, что Динамо объявило о подписании Шабанова.
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