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Игрок Динамо устроил праздник для тысячи детей в Парагвае

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Дерлис Гонсалес устроил праздник для детей в Парагвае и раздал 800 подарков.
Дерлис Гонсалес
Дерлис Гонсалес
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Дерлис Гонсалес устроил праздник для детей в Сан-Рафаэле (Парагвай).

Футболист раздал им 800 подарков и устроил красочное шоу с клоунами и аниматорами.

Гонсалес является главным спонсором подобных мероприятий уже второй год подряд.

"Семья помогла ему, но Дерлис организовал все сам, так как он из окрестностей и играл здесь. Я горжусь своим сыном", – сказал отец игрока Динамо Пабло Гонсалес.

 

La Sonrisa De Un Niño No Tiene Precio🙏🏻

Допис, поширений Derlis Gonzalez (@derlisgonzalez25)

Ранее сообщалось, что Динамо объявило о подписании Шабанова.

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Теги: Дерлис Гонсалес, Динамо Киев, Парагвай, праздник, дети, подарки, вне игры, футбол
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