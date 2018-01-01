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Хави: Следующие четыре года ориентиром будет Неймар, а потом - Мбаппе

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Экс-игрок Барселоны Хави поделился своим мнением относительно мирового футбола.
Хави
Хави
Getty Images

Бывший полузащитник Барселоны Хави Эрнандес, ныне защищающий цвета клуба Аль-Садд, рассказал о своем видении современного футбола.

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“В футболе всегда талант будет цениться выше физических параметров. Когда это изменится, футбол станет весьма скучным спортом. В Барселоне мы четко воспринимали игру в пространстве и времени. Бускетс, Месси и Иньеста отлично воплощали на поле пространственно-временную установку игры.

В футболе нет случая. У нас был момент, когда Гвардиола уехал на выходные, но команда знала, что ей делать на поле. Единственное, что не было сделано, это анализ игры предстоящего соперника. Но с этим смог справиться я.

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Следующие четыре года ориентиром среди футболистов будет Неймар, а потом это будет Киллиан Мбаппе. Если бы Мбаппе перешел в Манчестер Сити, то он бы быстрее увеличил свои способности по десятибалльной шкале с 8,5 до 9,5.

Сейчас Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы - единственная команда в мире, которая прилагает максимум усилий, чтобы доминировать на поле с первой и до последней минуты“, - приводит слова Хави El Pais.

Ранее сообщалось, что по мнению полузащитника Аль-Садда Хави Манчестер Сити играет с ДНК Барселоны.

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Теги: Хави, Неймар, Киллиан Мбаппе, футбол, вне игры, мнение
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