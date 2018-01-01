Неймар - самый дорогой футболист мира по версии CIES Football Observatory

Неймар был назван самым дорогим футболистом, выступающим в ТОП-5 мировых лиг.

Исследовательский центр CIES Football Observatory изучил стоимость футболистов, которые выступают в ТОП-5 чемпионатов мира. В настоящее время самым дорогим футболистом в мире является Неймар. Его трансферная стоимость оценивается в 213 миллионов евро.

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Форвард Барселоны Лионель Месси занял вторую строчку (202,2 миллиона евро), а действующий обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду занимает лишь 49-ю позицию в рейтинге (80,4 миллиона евро).

При исследовании учитывались такие факторы, как возраст футболиста, его позиция, длительность контракта и выступления за клуб и сборную.

ТОП-10 самых дорогих футболистов выглядит следующим образом:

1. Неймар (ПСЖ) – 213 миллионов евро

2. Лионель Месси (Барселона) – 202,2 миллионов евро

3. Харри Кейн (Тоттенхэм) – 194,7 миллионов евро

4. Киллиан Мбаппе (ПСЖ) – 192,5 миллионов евро

5. Пауло Дибала (Ювентус) – 174,6 миллионов евро

6. Деле Алли (Тоттенхэм) – 171,3 миллионов евро

7. Кевин де Брейне (Манчестер Сити) – 167,8 миллионов евро

8. Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед) – 164,8 миллионов евро

9. Антуан Гризманн (Атлетико) – 150,2 миллионов евро

10. Поль Погба (Манчестер Юнайтед) – 147,5 миллионов евро

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых латиноамериканцев в сфере развлечений по версии Forbes.

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