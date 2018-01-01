Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ярмоленко отличился ассистом за Боруссию Дортмунд

Комментариев: 0
Украинец сделал результативную передачу в поединке с Зюлте-Варегем.
Пьер-Эмерик Обамеянг и Андрей Ярмоленко
Пьер-Эмерик Обамеянг и Андрей Ярмоленко

Боруссия Дортмунд, в составе которой выступает Андрей Ярмоленко, провела контрольный поединок с бельгийским Зюлте-Варегем.

Под занавес первого тайма немецкий коллектив уступал со счетом 1:2, однако на 42-й минуте встречи украинец подхватил мяч в центре поля, протащил его к штрафной площади соперника и отдал результативную передачу на Пьер-Эмерика Обамеянга.

Матче закончился со счетом 3:2 в пользу дортмундской Боруссии.

 

Ранее жена Андрея Ярмоленко похвасталась отменной фигурой во время отпуска.

Поделись:
Теги: футбол, товарищеский матч, Боруссия Дортмунд, Андрей Ярмоленко, гол, видео, Пьер-Эмерик Обамеянг
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь