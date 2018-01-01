Ярмоленко отличился ассистом за Боруссию Дортмунд

Украинец сделал результативную передачу в поединке с Зюлте-Варегем.

Боруссия Дортмунд, в составе которой выступает Андрей Ярмоленко, провела контрольный поединок с бельгийским Зюлте-Варегем.

Под занавес первого тайма немецкий коллектив уступал со счетом 1:2, однако на 42-й минуте встречи украинец подхватил мяч в центре поля, протащил его к штрафной площади соперника и отдал результативную передачу на Пьер-Эмерика Обамеянга.

Матче закончился со счетом 3:2 в пользу дортмундской Боруссии.

Ранее жена Андрея Ярмоленко похвасталась отменной фигурой во время отпуска.