Коутиньо: Моя мечта сбылась
Новичок Барселоны рассказал, что счастлив быть в стане каталонцев.
Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо, на днях совершивший трансфер из Ливерпуля, прокомментировал свой переход в стан сине-гранатовых.
"Привет болельщикам Барселоны. Я уже в Испании. Моя мечта сбылась. Надеюсь, увидимся завтра", – сказал Коутиньо на видео, опубликованном в Twitter Барселоны.
👋 Barça fans - @Phil_Coutinho has something to say! 👋— FC Barcelona (@FCBarcelona) 7 января 2018 г.
Find out more about #CoutinhoDay: https://t.co/344oHdw9AB pic.twitter.com/yEORWXMllE
Напомним, что трансфер Коутиньо обошелся Барселоне в 160 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Барселона представила Коутиньо видео, записанным еще в августе.
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