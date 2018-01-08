Коутиньо: Моя мечта сбылась

Новичок Барселоны рассказал, что счастлив быть в стане каталонцев.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо, на днях совершивший трансфер из Ливерпуля, прокомментировал свой переход в стан сине-гранатовых.

"Привет болельщикам Барселоны. Я уже в Испании. Моя мечта сбылась. Надеюсь, увидимся завтра", – сказал Коутиньо на видео, опубликованном в Twitter Барселоны.

Напомним, что трансфер Коутиньо обошелся Барселоне в 160 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Барселона представила Коутиньо видео, записанным еще в августе.