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Коутиньо: Моя мечта сбылась

Комментариев: 1
Новичок Барселоны рассказал, что счастлив быть в стане каталонцев.
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо
Getty Images

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо, на днях совершивший трансфер из Ливерпуля, прокомментировал свой переход в стан сине-гранатовых.

"Привет болельщикам Барселоны. Я уже в Испании. Моя мечта сбылась. Надеюсь, увидимся завтра", – сказал Коутиньо на видео, опубликованном в Twitter Барселоны.

 

 

Напомним, что трансфер Коутиньо обошелся Барселоне в 160 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Барселона представила Коутиньо видео, записанным еще в августе.

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Теги: Филиппе Коутиньо, Барселона, видео, чемпионат Испании по футболу
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Help2016    08.01.2018, 11:29
Оценка:  0
Help2016
Самое главное, что сбылась мечта Ливерпуля. Спихнуть крепкого середнячка, который мутил воду в команде, за 160 миллионов при красной цене на него не более 50-ти - это высший пилотаж.
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