Коутиньо, ты стоишь кучу денег: комментатор в прямом эфире перепел гимн Барселоны

Рей Гудзон представил свою версию гимна Барселоны.

В субботу Барселона объявила о переходе полузащитника Ливерпуля Филиппе Коутиньо, сумма трансфера составила 160 миллионов евро.

На следующий день каталонцы вышли на матч против Леванте, и хотя бразилец участия в игре не принимал, комментатор Рей Гудзон все равно дал ему наставления.

"Коутиньо! Куотиньо! Ты стоишь кучу денег, но Барса в тебя верит. Просто будь лучше, чем Андре Гомес, иначе тебя отправят домой, тебя отправят домой.

Снова будут холодные дождливые ночи в Стоке. Теперь ты в Испании. Солнечной, солнечной Испании. Теперь езжай и заработай кучу денег, парень, в Барсе! Барсе! Барсе!, – спел Гудзон в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что фанаты Ливерпуля начали жечь футболки Коутиньо.