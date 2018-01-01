Коутиньо, ты стоишь кучу денег: комментатор в прямом эфире перепел гимн Барселоны
В субботу Барселона объявила о переходе полузащитника Ливерпуля Филиппе Коутиньо, сумма трансфера составила 160 миллионов евро.
На следующий день каталонцы вышли на матч против Леванте, и хотя бразилец участия в игре не принимал, комментатор Рей Гудзон все равно дал ему наставления.
"Коутиньо! Куотиньо! Ты стоишь кучу денег, но Барса в тебя верит. Просто будь лучше, чем Андре Гомес, иначе тебя отправят домой, тебя отправят домой.
Снова будут холодные дождливые ночи в Стоке. Теперь ты в Испании. Солнечной, солнечной Испании. Теперь езжай и заработай кучу денег, парень, в Барсе! Барсе! Барсе!, – спел Гудзон в прямом эфире.
Ray Hudson the GOAT commentator pic.twitter.com/G5WBcBf3ru— • (@zonalmista) 7 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что фанаты Ливерпуля начали жечь футболки Коутиньо.
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