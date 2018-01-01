Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Коутиньо, ты стоишь кучу денег: комментатор в прямом эфире перепел гимн Барселоны

Комментариев: 0
Рей Гудзон представил свою версию гимна Барселоны.
Филипе Коутиньо
Филипе Коутиньо
Getty Images

В субботу Барселона объявила о переходе полузащитника Ливерпуля Филиппе Коутиньо, сумма трансфера составила 160 миллионов евро.

На следующий день каталонцы вышли на матч против Леванте, и хотя бразилец участия в игре не принимал, комментатор Рей Гудзон все равно дал ему наставления.

"Коутиньо! Куотиньо! Ты стоишь кучу денег, но Барса в тебя верит. Просто будь лучше, чем Андре Гомес, иначе тебя отправят домой, тебя отправят домой.

Снова будут холодные дождливые ночи в Стоке. Теперь ты в Испании. Солнечной, солнечной Испании. Теперь езжай и заработай кучу денег, парень, в Барсе! Барсе! Барсе!, – спел Гудзон в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что фанаты Ливерпуля начали жечь футболки Коутиньо.

Поделись:
Теги: футбол, Барселона, Филипе Коутиньо, гимн, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь