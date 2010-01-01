Коутиньо стал игроком Барселоны

Каталонский клуб объявил о покупке игрока Ливерпуля.

Барселона официально объявила о трансфере бразильского полузащитника Ливерпуля Филипе Коутиньо.

Пресс-служба Ливерпуля подтвердила трансфер, отметив, что игрок получил разрешения от клуба на отъезд в Испанию для прохождения медицинского обследования и подписания личного контракта.

Хавбек подпишет с каталонцами контракт на 5,5 сезонов, в котором будет прописана сумма отступных, равная 400 миллионам евро.

Ранее СМИ сообщали, что каталонский клуб заплатит за игрока сборной Бразилии 160 миллионов евро. Таким образом, Филиппе станет третьим в рейтинге самых дорогих футболистов в истории после Неймара и Килиана Мбаппе.

25-летний Коутиньо воспитывался в бразильском клубе Васко да Гама, а в 2010 году перебрался в миланский Интер. Там Филиппе заиграть не удалось и в 2013 году он перебрался в Ливерпуль.

С 2010 года полузащитник выступает за национальную сборную Бразилии. Всего он провел за команду 25 матчей и забил 7 голов.

Ранее сообщалось, что Transfermarkt оценивает Коутиньо в 90 миллионов евро.