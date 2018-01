Звезде Ливерпуля грозит дисквалификация за расистские оскорбления

По ходу первого тайма между форвардом Ливерпуля Роберто Фирмино и защитником Эвертона Мэйсоном Холгэйтом разгорелся конфликт. Сначала Холгэйт толкнул Фирмино на трибуны к болельщикам.

Бразилец разозлился и что-то выкрикнул обидчику, который в свою очередь тут же начала апеллировать к арбитру.

Firmino 100% called Holgate the N word. Just look at Holgate’s reaction at the end - but Firmino’s face is hidden by Kenny at that stage.. Ban incoming! pic.twitter.com/kW103tKWzA