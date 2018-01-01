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Фанаты сборной Омана обрушили заграждение на стадионе, празднуя победу команды

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Десятки человек пострадали в результате инцидента в Кувейте.
Фанаты обрушили заграждение на стадионе в Кувейте
Фанаты обрушили заграждение на стадионе в Кувейте
кадр из видео

Финальный матч Кубка наций Персидского залива между сборными Омана и ОАЭ мог ознаменоваться трагедией.

По окончании поединка болельщики Омана, празднуя победу своей команды, обрушили стеклянное заграждение на одной из трибун стадиона в Кувейте. 

В результате инцидента травмы получили от 20 до 30 человек, но никто серьезно не пострадал. Все они были доставлены в больницу, сообщает Kuwait Times.

Сборная Омана одержала победу над ОАЭ  в серии пенальти и во второй раз завоевала Кубок наций Персидского залива.

Ранее сообщалось, что болельщики едва не сорвали поединок Кубка Испании.

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Теги: футбол, фанаты, стадион, инцидент
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