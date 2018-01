Фанаты сборной Омана обрушили заграждение на стадионе, празднуя победу команды

Финальный матч Кубка наций Персидского залива между сборными Омана и ОАЭ мог ознаменоваться трагедией.

По окончании поединка болельщики Омана, празднуя победу своей команды, обрушили стеклянное заграждение на одной из трибун стадиона в Кувейте.

В результате инцидента травмы получили от 20 до 30 человек, но никто серьезно не пострадал. Все они были доставлены в больницу, сообщает Kuwait Times.

Dozens of fans fell into a runway at the Jabir International Stadium on Friday, after the end of #Oman and UAE's #Gulf_Cup23 Cup final pic.twitter.com/clnmLeSXzI