Тевес разорвал контракт с китайским клубом и вернется в Боку

Аргентинский нападающий Шанхай Шэньхуа вернется в состав родного клуба.

Форвард китатйского Шанхай Шеньхуа Карлос Тевес собирается расторгнуть контракт с клубом и вернуться в состав аргентинской Боки Хуниорс, сообщает TyC Sports.

Соглашение футболиста с клубом из Шанхая рассчитано еще на один год, однако в ближайшие несколько дней будет объявлено о переходе футболиста. Отметим, что в составе китайского клуба игрок является одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира.

По информации источника, контракт с аргентинским клубом будет рассчитан до декабря 2019 года.