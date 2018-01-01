Тевес разорвал контракт с китайским клубом и вернется в Боку
Аргентинский нападающий Шанхай Шэньхуа вернется в состав родного клуба.
Форвард китатйского Шанхай Шеньхуа Карлос Тевес собирается расторгнуть контракт с клубом и вернуться в состав аргентинской Боки Хуниорс, сообщает TyC Sports.
Соглашение футболиста с клубом из Шанхая рассчитано еще на один год, однако в ближайшие несколько дней будет объявлено о переходе футболиста. Отметим, что в составе китайского клуба игрок является одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира.
По информации источника, контракт с аргентинским клубом будет рассчитан до декабря 2019 года.
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