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Снейдер продолжит карьеру в Катаре

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Бывший полузащитник Интера и мадридского Реала стал игроком Аль-Гарафы.
Уэсли Снейдер
Уэсли Снейдер
Getty Images

Бывший полузащитник Ниццы Уэсли Снейдер стал игроком катарской Аль-Гарафы, сообщает De Telegraaf.

По информации издания, футболист покинул состав Ниццы и подпишет полуторагодичный контракт с катарским клубом.

"Вот наш подарокд ля болельщиков на Новый год. К нам для подписания контракта едет Снейдер. Сделка будет завершена завтра", – сообщает Twitter клуба.

Напомним, что в летнее трансферное окно Снейдер разорвал контракт с Галатасараем и перешел во французскую Ниццу.

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Теги: футбол, Ницца, Катар, Уэсли Снейдер, трансфер
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