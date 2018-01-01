Снейдер продолжит карьеру в Катаре

Бывший полузащитник Интера и мадридского Реала стал игроком Аль-Гарафы.

Бывший полузащитник Ниццы Уэсли Снейдер стал игроком катарской Аль-Гарафы, сообщает De Telegraaf.

По информации издания, футболист покинул состав Ниццы и подпишет полуторагодичный контракт с катарским клубом.

"Вот наш подарокд ля болельщиков на Новый год. К нам для подписания контракта едет Снейдер. Сделка будет завершена завтра", – сообщает Twitter клуба.

الهولندي شنايدر يصل غدا للتوقيع للفهود 💛💙 في واحدة من الصفقات التي تعد هدية الفهود لجماهيرنا مع العام الجديد 💪⚽️#شنايدر_غرفاوي pic.twitter.com/t7fW9RcvVf — Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) 5 января 2018 г.

Напомним, что в летнее трансферное окно Снейдер разорвал контракт с Галатасараем и перешел во французскую Ниццу.