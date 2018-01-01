Экс-форвард Шахтера подписал контракт с Легией
Форвард Эдуардо да Силва, который известен своим выступлением за донецкий Шахтер, продолжит свою карьеру в польском чемпионате. Футболист прошел медицинское обследование и подписал контракт с Легией, сообщает официальный сайт клуба.
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Контракт с 34-летним футболистом рассчитан на один год. Эдуардо будет выступать под 9-м номером. В ближайшие дни форвард присоединится к команде и отправится на зимний сбор во Флориду.
O pierwszych wrażeniach, wyborze Legii i celach na przyszłość. Zapraszamy na rozmowę z @EduardoDaSilva ➡️ https://t.co/eYxaaY0iL8 pic.twitter.com/MHUSIXGa2k— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) 4 січня 2018 р.
Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия связалась с представителями экс-игрока Шахтера Генриха Мхитаряна.
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