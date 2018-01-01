Экс-форвард Шахтера подписал контракт с Легией

Бывший нападающий Шахтера Эдуардо да Силва продолжит карьеру в чемпионате Польши.

Форвард Эдуардо да Силва, который известен своим выступлением за донецкий Шахтер, продолжит свою карьеру в польском чемпионате. Футболист прошел медицинское обследование и подписал контракт с Легией, сообщает официальный сайт клуба.

Читай также: Экс-игрок Шахтера покорил высочайшую горную вершину России

Контракт с 34-летним футболистом рассчитан на один год. Эдуардо будет выступать под 9-м номером. В ближайшие дни форвард присоединится к команде и отправится на зимний сбор во Флориду.

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия связалась с представителями экс-игрока Шахтера Генриха Мхитаряна.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.